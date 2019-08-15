Актер японского театра влюбился в природу Южного Урала

Для Кохэя, жителя Нагано, это был первый визит за границу.

В Челябинск приехал японский актер театра города Нагано. Столицу Южного Урала житель страны Восходящего солнца решил посетить после того, как увидел природу Челябинской области.

Кохэй прилетел в Челябинск всего несколько дней назад, однако он уже очень давно начал интересоваться Россией, из-за чего долго искал тех, кто мог бы рассказать ему о нашей стране. Исполнить его мечту смогли дети из челябинской киностудии «Доброе кино».

«Мы подобного никак не ожидали. Здесь в студии мы снимаем фильмы про наш край на детском языке. Они уже занимают призовые места, однако за рубежом о них знают в основном по знакомству. А вот с японцем нас познакомила Лена Пушкарева, девушка-переводчик, которая приходила на наши премьеры. Она показала своим японским друзьям один из снятых нами фильмов, и из-за него Кохэй буквально влюбился в наш край и приехал сюда», — заявила руководитель студии «Доброе кино».

По словам самого актера, больше всего в картинах студии его зацепила атмосфера Челябинской области. За время пребывания в Челябинске, Кохэй успел почти полностью окунуться в культуру России, а также успел поснимать фильмы вместе с воспитанниками студии. Одним из городов, который приглянулся актеру, стал Златоуст. Сама Япония по своему рельефу очень схожа с Челябинской областью.

«Я увидел, как много очень схожих моментов, поскольку у нас тоже много гор. Так и множество отличного от моей родины. Так, несмотря на то, что в горах ты чувствуешь спокойствие, каким-то образом, по атмосфере ваших гор, ты понимаешь, что это Россия», — рассказал Кохэй.

Также японский актер поделился впечатлениями о оружейной галереи. Он был весьма впечатлен проделанной работой создателей вооружения, а также тем, как в России сохраняют подобные памятники истории. Стоит отметить, что для Кохэя это первая поездка за пределы Японии, и он остался им вполне доволен.