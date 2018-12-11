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/ Фонд финансирования промышленности и предпринимательства создадут в Челябинской области

Фонд финансирования промышленности и предпринимательства создадут в Челябинской области

Новая структура будет предоставлять займы промышленным предприятиям.
сегодня в 09:12
  |  Общество

Бизнесмены получат серьезную поддержку в наступающем году: на базе Центра микрофинансирования в Челябинской области появится Фонд финансирования промышленности и предпринимательства. Это решение продиктовано запросами непосредственных потребителей, которым удобно получать все услуги в одном месте.

У Фонда будут полномочия по использованию всех доступных бизнесу региональных и федеральных финансовых инструментов — АО Корпорации «МСП», АО «МСП Банк», региональных лизинговых компаний, а также функции по предоставлению субсидий участникам аккредитованных кластеров на приобретение оборудования. Слияние всех финансовых функций в одном Фонде позволит оказывать предпринимателям всестороннюю финансовую поддержку. — рассказал деловому журналу «Эксперт. Урал» губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Южный Урал, всегда считавшийся промышленным регионом, имеет большие планы по развитию этой сферы. Например, в ближайшие три года ММК намерен построить аглофабрику № 5. Это уникальный экологический проект, который сократит выбросы пыли, диоксидов серы. Запускать фабрику планируют в январе 2019 года. Общие вложения, по подсчетам, превышают 25 миллиардов рублей. Однако они необходимы для борьбы за чистый воздух в Челябинской области. Еще два крупных проекта — производственный комплекс по выпуску полимерных изделий от «Интерпак-М», а также появление завода сжиженного газа от компании «Новатэк-Челябинск».

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