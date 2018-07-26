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сегодня в 12:51
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/ Два бизнес-мероприятия запланировали Китай и Челябинская область на ближайших год

Два бизнес-мероприятия запланировали Китай и Челябинская область на ближайших год

Обе стороны активно развивают международные отношения.
сегодня в 16:07
  |  Общество
Сотрудничество китайской провинции Хэйлунцзян и Челябинской области укрепится на двух совместных мероприятиях. Первое — IV Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса. Накануне решение провести его на Южном Урале было подтверждено обеими сторонами. На форуме будут решаться ключевые вопросы для предпринимателей, нацеленных на экспорт. Так что осенью 2018 года ожидается приезд большой делегации из Китая. Через год другое международное мероприятие пройдет в КНР.

В 2019 году на площадке VI Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине состоится круглый стол по развитию научно-технического сотрудничества Челябинской области и провинции Хэйлунцзян. Об этом представители делового сообщества двух регионов договорились в рамках прошедшей на Южном Урале российско-китайской конференции. В переговорах приняли участие 103 китайские компании, участниками с российской стороны стали 368 предприятий. В течение двух дней было организовано 1060 двусторонних встреч, многие из которых имеют перспективу дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Минэкономразвития региона.

Напомним, каждую среду Челябинский аэропорт встречает и провожает самолет «Уральских авиалиний», соединяющий Челябинск и Харбин. Максимальная вместимость борта — 120 человек. Именно столько туристов хотят принимать каждую неделю в южноуральской столице. Увеличить турпоток поможет наличие бесплатного Wi-Fi в местах, интересных гостям региона, и появление вывесок на китайском языке.

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Свободный Wi-Fi и указатели на китайском языке повысят турпоток на Южный Урал
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