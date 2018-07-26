/ Два бизнес-мероприятия запланировали Китай и Челябинская область на ближайших год

В 2019 году на площадке VI Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине состоится круглый стол по развитию научно-технического сотрудничества Челябинской области и провинции Хэйлунцзян. Об этом представители делового сообщества двух регионов договорились в рамках прошедшей на Южном Урале российско-китайской конференции. В переговорах приняли участие 103 китайские компании, участниками с российской стороны стали 368 предприятий. В течение двух дней было организовано 1060 двусторонних встреч, многие из которых имеют перспективу дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Минэкономразвития региона.
Напомним, каждую среду Челябинский аэропорт встречает и провожает самолет «Уральских авиалиний», соединяющий Челябинск и Харбин. Максимальная вместимость борта — 120 человек. Именно столько туристов хотят принимать каждую неделю в южноуральской столице. Увеличить турпоток поможет наличие бесплатного Wi-Fi в местах, интересных гостям региона, и появление вывесок на китайском языке.