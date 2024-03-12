В ЮУрГУ изучат влияние антидепрессантов на рыбах для создания новых лекарств

В университетскую лабораторию закупили новое оборудование

В Южно-Уральском государственном университете будут изучать воздействие селективных ингибиторов SERT (антидепрессанты) на аквариумных рыбок. В перспективе это поможет создать соединения, которые станут основой для лекарственных препаратов. Оборудование для опытов уже закупили в лабораторию. О том, как будет проходить исследование, рассказала доктор биологических наук, старший научный сотрудник НИЛ системной патологии и перспективных лекарственных средств Мария Комелькова.



Для лаборатории закупили специальную проточно-рециркуляционную систему для содержания рыб Danio Reri. Она оснащена механическими, химическими и биологическими фильтрами, УФ-лампами для стерилизации воды, датчиками для автоматического поддержания температуры, уровня воды и гидрохимических показателей. Систему также снабдили контроллером для поддержания светового режима день/ночь.





Оценивать влияние химических соединений и стресс-факторов будут с помощью специализированных тестов и системы наблюдений.

«В самое ближайшее время в наши планы входит исследование токсических и поведенческих эффектов новых селективных ингибиторов SERT в норме и при стрессе», — рассказала Мария Комелькова в интервью пресс-службе ЮУрГУ.

В аквариум будут запускать хищника (создадут для рыбок стресс), после чего часть рыб будут лечить селективными ингибиторами SERT. Вещества добавят в воду, потом для проверки терапевтического эффекта проведут поведенческие и биохимические тесты.



«Стрессорные заболевания являются настоящий бичом нашего времени, затрагивая практически все слои населения. Именно поэтому поиск новых лекарственных средств, в том числе и антидепрессантов, как никогда актуален», — отметила Мария Комелькова.

Стресс или депрессия усугубляет другие заболевания, будь то инфаркт миокарда или панкреатит. Все это требует особого внимания и лечения.

Таким образом, ученые планируют получить новые знания, которые помогут понять закономерности возникновения, развития и исхода болезни и патологических процессов. А также перспективные соединения, которые в дальнейшем могут стать основой для лекарственных препаратов.