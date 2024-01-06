Челябинские ученые создали уникальное устройство для опреснения воды

Конструкция работает от солнечной энергии

Ученые Южно-Уральского государственного университета создали недорогой опреснитель морской воды, работающий от солнечной энергии. Использовать устройство можно в том числе для очистки грунтовых вод. Как сообщили в пресс-службе ЮУрГУ, опреснитель способен выдавать до трех литров чистой воды в сутки.

Авторы разработки — ученые кафедр «Электрические станции, сети и системы электроснабжения» и «Промышленная теплоэнергетика». Они отметили, что потребности в чистой воде безграничны, но, несмотря на большое количество созданных опреснителей, проблема обеспечения чистой водой не решена.

«Одной из проблем можно назвать длительное время цикла опреснения. Другая проблема заключается в недостаточно качественной очистке. В связи с этим предложенное изобретение является актуальным, поскольку позволяет не только получить качественную чистую воду из морской воды, но и значительно ускорить процесс дистилляции»,— сказал доктор технических наук, профессор, директор Международного инновационного центра «Альтернативная Энергетика» Евгений Соломин.

Известно, что изобретение представляет собой поршневой цилиндр из двух отделов, работающий по принципу двигателя внутреннего сгорания. За сутки он может очистить до трех литров воды при затратах энергии около 1 киловатта в час. При увеличении размеров устройства можно увеличить количество выдаваемой воды до 15 тонн в сутки.

Себестоимость опреснителя составила около 12 тысяч рублей. При массовом изготовлении она может снизиться до 2 — 6 тысяч рублей.