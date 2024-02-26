Ученые ЮУрГУ запатентовали устройство для сокращения выбросов в 50 раз

Речь идет об уменьшении выхлопов агрессивных газов на металлургических предприятиях

Ученые Южно-Уральского государственного университета разработали и запатентовали пневматическое запорное устройство для предотвращения выхлопа агрессивных газов на металлургических предприятиях. Речь идет о сокращении выбросов в 50 раз, сообщили в пресс-службе ЮУрГУ.



На химическом, доменном, сталеплавильном и ферросплавном производствах в печь загружают сыпучие материалы (шихты). Это приводит к загрязнению воздуха и водоемов. На долю предприятий черной металлургии приходится до 50% общих загрязнений атмосферы.

«Пыле- и газовыделения печи обусловлены тем, что при загрузке шихты запорное механическое устройство открыто, а химические реакции протекают под давлением выше атмосферного, что приводит к выхлопу агрессивных газов через само загрузочное устройство наружу», — объяснили процесс работы на производствах в пресс-службе университета.

Устройство предотвратит выхлоп агрессивных газов противотоком газа под давлением, равным или превышающим давление в реакторе. Доцент кафедры «Гидравлика и гидропневмосистемы» ЮУрГУ Дарья Хабарова рассказала, что для этого изменили конструкцию промышленной печи.

«Сыпучий материал силами работника все так же поступает в полость реактора, но при этом зона канала загрузки по всей своей площади заперта вихрем, из-за чего предотвращается выброс вредоносного газа в рабочее пространство человека», — сказала Дарья Хабарова.

Таким образом, новый метод исключит выбросы пыли и агрессивных газов в цех, количество общих выхлопов в атмосферу уменьшится в 50 раз.

«Оборудование имеет простую конструкцию и выполняется из жаростойкой керамики без подвижных элементов, что делает его безопасным, долговечным и способным к безостановочной работе. Такое пневматическое устройство для запирания реактора печи уже используется на Череповецком металлургическом комбинате. Абсолютная уникальность разработки в том, что мировой металлургии до сих пор не были известны запорные устройства, основанные на пневматическом принципе», — озвучили в пресс-службе.

Ученые вуза разработали проект в соответствии с подпрограммой «Охрана атмосферного воздуха на территории Челябинской области», основной целью которой является создание условий для внедрения на промышленных предприятиях Челябинской области наилучших доступных технологий (НДТ) по снижению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.