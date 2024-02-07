Ученые расскажут челябинским школьникам о достижениях в области экологии и медицины

Форум пройдет в рамках Всероссийской просветительской акции «Знание. Наука»

В четверг, 8 февраля, в Челябинске в Мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» пройдет форум, в рамках которого лекторы Совета молодых ученых расскажут школьникам о своих достижениях в экологии, медицине, технологиях и ветеринарии. Все желающие смогут принять участие в практических работах. Об этом сообщил организатор мероприятия — Российское общество «Знание».

Челябинские школьники смогут узнать о разработке VR-экскурсий, биоразлагаемых упаковках, клинических исследованиях декоративных животных, сквозных информационных технологиях в медицинском вузе и многом другом. Мероприятие предусматривает не только лекции, но и мастер-классы, баттлы, квизы и прочее.

Начало мероприятия — в 10:00. Для участия необходимо записаться на сайте Российского общества «Знание» на странице мероприятия.