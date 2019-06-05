/ В ЮУрГГПУ не подтвердили участие в выборах ректора лишь двух кандидатов

На заседании аттестационной комиссии присутствовали все претенденты на должность.

В выборах ректора ЮУрГГПУ примут участие два кандидата — такое сообщение появилось в южноуральских СМИ. По их данным, аттестационная комиссия Минобрнауки России допустило двух кандидатов: Марину Потапову и Татьяну Чумаченко.

В пресс-службе ЮУрГГПУ сайту «Первый областной» подтвердили, что заседание комиссии действительно прошло во вторник, 4 июня, однако уточнили, что на нем присутствовали все 5 потенциальных ректоров.

4 июня состоялось заседание аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования РФ, на котором присутствовали все пять кандидатов в ректоры вуза. Официально объявить результаты заседания мы сможем после того, как получим протокол аттестационной комиссии. О дате выборов мы заявим также после получения официального документа. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ЮУрГГПУ.

Напомним, что полномочия предыдущего ректора истекли в декабре 2017 года. С этого времени обязанности руководителя исполняет Татьяна Чумаченко.

Кроме Татьяны Чумаченко и Марины Потаповой на место ректора претендуют Владимир Базелюк, Нина Корнещук и Илья Левченко.