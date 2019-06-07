/ Скандально известный Александр Лебедев сорвал подачу документов на пост губернатора Челябинской области

Он опоздал на 15 минут, заявив, что не будет участвовать в процедуре.

Экс-член областного Избиркома, юрист Александр Лебедев устроил шоу в здании Избирательного комитета региона. Мужчина должен был подать документы на участие в губернаторских выборах 7 июня, на мероприятие даже пригласили журналистов. Сам Лебедев пришел на процедуру с опозданием, а затем заявил, что не собирается участвовать в избирательной кампании.

Лебедев опоздал на 15 минут и зашёл со словами: «А зачем пресса? Я не на губернатора подавать пришёл». — рассказал сайту «Первый областной» корреспондент с места событий.

Напомним, что на данный момент желание участвовать в выборах изъявили два кандидата. Первый — ныне действующий глава региона Алексей Текслер, который первым подал документы. Вторым претендентом на высокопоставленный пост стал предприниматель Андрей Аюпов.