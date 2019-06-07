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/ Скандально известный Александр Лебедев сорвал подачу документов на пост губернатора Челябинской области

Скандально известный Александр Лебедев сорвал подачу документов на пост губернатора Челябинской области

Он опоздал на 15 минут, заявив, что не будет участвовать в процедуре.
сегодня в 16:47
  |  Общество

Экс-член областного Избиркома, юрист Александр Лебедев устроил шоу в здании Избирательного комитета региона. Мужчина должен был подать документы на участие в губернаторских выборах 7 июня, на мероприятие даже пригласили журналистов. Сам Лебедев пришел на процедуру с опозданием, а затем заявил, что не собирается участвовать в избирательной кампании.

Лебедев опоздал на 15 минут и зашёл со словами: «А зачем пресса? Я не на губернатора подавать пришёл». — рассказал сайту «Первый областной» корреспондент с места событий.

Напомним, что на данный момент желание участвовать в выборах изъявили два кандидата. Первый — ныне действующий глава региона Алексей Текслер, который первым подал документы. Вторым претендентом на высокопоставленный пост стал предприниматель Андрей Аюпов.

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