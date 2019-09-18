Нового ректора выбрал педагогический университет Челябинска

На пост претендовали два кандидата.

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Сегодня, 18 сентября, сотрудники и студенты Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета выбрали нового руководителя. В голосовании приняли участие 100 человек из числа сотрудников и студентов ВУЗа.

«На пост претендовали два кандидата: заместитель проректора по учебной работе ЮУрГУ (НИУ) Марина Владимировна Потапова и и. о. ректора ЮУрГГПУ Татьяна Александровна Чумаченко», — сообщается на официальной странице ЮУрГГПУ в социальной сети.

За честностью процедуры наблюдали заместитель руководителя территориального управления министерства науки и высшего образования РФ Александр Сандаков и и. о. министра образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. С огромным отрывом, набрав 66 голосов, победу одержала Татьяна Чумаченко, Марина Попова набрала 30 голосов, 4 бюллетеня были признаны недействительными.

После утверждения кандидатуры министерством науки и высшего образования РФ новоизбранный ректор будет руководить вузом следующие пять лет.