В ЮУрГГПУ назвали дату выборов ректора

Процедура состоится в начале учебного года.

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете определились с датой выборов ректора. Как сообщили в пресс-службе вуза, они состоятся в сентябре этого года.



На заседании Ученого совета Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета была утверждена дата проведения выборов ректора. По рекомендации комиссии по выборам ректора ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» выбрана дата 18 сентября 2019 года. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ЮУрГГПУ.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в выборах ректора университета примут участие два кандидата: Марина Потапова и Татьяна Чумаченко. Однако в пресс-службе ЮУрГГПУ опровергли данную информацию.



Официально на пост ректора сейчас претендуют 5 человек. Это Владимир Базелюк, Нина Корнещук, Илья Левченко, Марина Потапова и Татьяна Чумаченко, которая исполняет обязанности ректора гуманитарного вуза с декабря 2017 года.

