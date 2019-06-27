/ В челябинском агроуниверситете сменился ректор

Виктор Литовченко покинул свой пост.

В Южно-Уральском государственном аграрном университете сменился ректор. В понедельник, 24 июня, был подписан приказ о расторжении контракта с Виктором Литовченко. Временно исполняющим обязанности ректора ЮУрГАУ назначена Светлана Черепухина.



24 июня 2019 года подписан приказ о расторжении контракта с ректором ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» Виктором Григорьевичем Литовченко по инициативе работника. Временно исполняющим обязанности ректора ЮУрГАУ назначена проректор по финансовой и экономической работе Светлана Васильевна Черепухина. — рассказали сайту «Первый областной» в Южно-Уральском государственном аграрном университете.



Светлана Черепухина родилась 25 мая 1977 года в поселке Березинский Челябинской области. В 99-м году окончила Челябинский государственный агроинженерный университет по специальности «Экономика и управление аграрным производством». За время карьеры в вузе она работала ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры бухгалтерского учета и финансов, главным бухгалтером Челябинского государственного агроинженерного университета. С 2015 года Светлана Черепухина является проректором по финансовой и экономической работе ЮУрГАУ.

