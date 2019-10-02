В юрюзанскую больницу пришло долгожданное тепло

О нагревании труб сообщили сотрудники больницы.

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Несмотря на указание губернатора Алексея Текслера, отопить образовательные и медицинские учреждения в первую очередь, в юрюзанской больнице до сегодняшнего дня было холодно. Пациенты дожидались своей очереди в куртках, а в кабинетах стояли обогреватели. Сотрудники детской поликлиники рассказали, что сегодня тепло, наконец, начало появляться.

«Сегодня, придя на работу, мы были очень обрадованы тем, что у нас немножко потеплели трубы. Не батареи, а трубы. Конечно, в детской консультации пока не тепло, здание остывшее, да и на улице морозно. Но мы надеемся, что сегодня, завтра, послезавтра мы будем приходить на работу и понимать, что в здании потеплело, и батареи стали горячими», — поделилась Наталья Вавилова, заведующая детской поликлиникой.

«Хотели бы, в том числе, сказать „спасибо“ за внимание к нашей проблеме медиахолдингу ОТВ, во многом благодаря Вашему вмешательству проблему удалось решить так быстро», — сообщили нам сотрудники больницы.

Выяснилось, что одной из проблем, по которой сотрудники и пациенты были вынуждены мерзнуть, оказалась техническая неполадка в котельной.

«Я, как депутат, приходил в котельную, посмотреть, как идет работа. Там бежит подземный ручей, это утечка и ее нужно устранить. Холодная вода не должна бесполезно идти. О том, чтобы это исправить, говорили еще в администрации, но пока ничего не сделали», — сообщил Алексей Пелецкий, детский педиатр.

Ранее в администрации заявили, что долгое подключение связано со старым изношенным оборудованием и многочисленными порывами.