Пациенты юрюзанской поликлиники продолжают мерзнуть

Обещанное отопление так и не поступило в медицинское учреждение.

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Жители Юрюзани пожаловались на холод в поликлинике. Пациентам приходилось дожидаться приема к врачу, закутавшись в куртки. По словам горожан, тепло есть уже везде, кроме медгородка. В администрации заверили, что отопление дали, и скоро в больнице потеплеет. Прошли сутки, а ситуация так и не изменилась. Сегодня, жительница Юрюзани Екатерина Куликова прислала видео, сделанное в детской поликлинике. Ролик комментируют и сами сотрудники, которые говорят, что в помещениях очень холодно, им приходится обогревать кабинеты электрическими радиаторами.

«У нас по-прежнему батареи холодные, я в настоящее время нахожусь в детской поликлинике, у нас сейчас здесь на градуснике 8-9 градусов. Здесь очень холодно, батареи холодные. Проезжала мимо котельной, дым не идет, возможно, какие-то работы там и ведутся, но здесь невозможно находиться», — рассказала Екатерина корреспонденту медиахолдинга ОТВ.

Завтра, по словам женщины, в юрюзанской поликлинике должен быть организован детский медосмотр. Принимать местных ребятишек будут узкие специалисты из областного центра.

«50 детей, их же здесь надо будет раздевать, осматривать, как это все будут делать в таких условиях врачи, тем более, это будут узкие специалисты с области. Везде стоят обогреватели на данный момент в больнице, вот только так они отапливаются, а так батареи холодные», — продолжила Екатерина.

В администрации вчерашнюю информацию повторили: отопление было запущено еще 30 сентября, только после старта начались проблемы. Котел останавливали и сливали воду из-за порывов.

«Утечки были устранены еще ночью, при мне было озвучено, что все запущено заново, возможно идет набор температур, объем заполняется, там хозяйство очень большое, здание там большое, все это нужно заполнить и прогреть», — рассказал Денис Голубев, заместитель главы Катав-Ивановского района.

По словам Дениса Голубева, сейчас проблема может быть только в технических неполадках: могли образоваться пробки и засоры в трубах. Сотрудники администрации пообещали следить за ситуацией в течение дня, а вечером повторить визит и проверить, появилось ли обещанное тепло.