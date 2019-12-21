В Юрюзани пожинают плоды оптимизации: в городе нет детского стационара

Родители вынуждены везти детей в больницу Катав-Ивановска.

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Население Юрюзани составляет чуть больше 11 тысяч человек, с такой цифрой иметь собственный детский стационар считается нерентабельным. Поэтому около двух лет назад отделение перевели в районную больницу.

«Туда сложно добраться на общественном транспорте, он очень плохо ходит, а на такси дорого, а ребенка одного оставлять и не иметь возможности навестить — неспокойно», — говорит родитель Евгений Сафронов.

Родители наперебой рассказывают о своей проблеме, принятое ранее решение очень осложняет жизнь людям.

«У меня двое детей, дочке полтора года, она недавно пошла в садик и стала часто болеть. Я ложусь с ней в стационар в Катав-Ивановске, а сына мне оставить дома не с кем — муж часто в командировках. И мы ложимся втроем — вместе больной ребенок и здоровый лежат, и сын уже в больнице заболевает», — рассказывает Рузанна Афанасьева.

Открытия дневного стационара педиатрии при детском отделении поликлиники ждут не только родители, но и местные врачи. Несмотря на то, что новый стационар пока запланирован лишь на три койки — это разгрузит больницу Катав-Ивановска.

«После приезда министра здравоохранения в октябре, решено организовать дневной стационар при детской поликлинике в Юрюзани. Нами составлена дорожная карта, приблизительная смета на ремонт, выделены помещения», — комментирует и. о. главного врача ГБУЗ районной больницы Катав-Ивановска Инна Мардамай.

На косметический ремонт требуется 205 652 рубля. Эти деньги в Юрюзань должна направить Катав-Ивановская больница. Проблема одна: денег нет. Более того, районная больница имеет долги и сама нуждается в ремонте.