Две банки краски и тридцать гвоздей — все, что удалось получить на ремонт детского стационара в Юрюзани

Общественники возмущены, что до сих пор нет обещанных средств на необходимые работы.

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Больница Юрюзани снова кричит о помощи, обещанных денег там не получили, вместо 205 тысяч 625 рублей, в поликлинику отправили только 2 банки краски по 10 литров и 30 дюбель-гвоздей для линолеума на общую сумму около пяти тысяч рублей, жалуются общественники.

«На евроокна вообще собираем с населения. Нам нужно 2 больших окна в отделение детского дневного стационара, общая сумма порядка 40 тысяч. Собираем с жителей, и депутаты обещали помочь», — говорит общественница Екатерина Куликова.

В районной больнице Катав-Ивановска, на балансе которой находится медучреждение Юрюзани, говорят, что ремонт в поликлинике делают своими силами.

«Главный врач сказала, что деньги выделены не были, что Министерство здравоохранения им сказало направлять из своих резервов, а потом им вернут», — объясняет Екатерина Куликова.

В экономическом отделе Катав-Ивановской больницы информацию подтверждают.

«Деньги нам никто не направлял, мы делаем ремонт своими силами. Нам было настоятельно рекомендовано, чтобы мы пролицензировали, было задание открыть дневной стационар для детей», — сообщает главный экономист ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановск».

Заинтересованные в ремонте лица уверены, что, даже если учреждение получит все обещанные средства, их не хватит на то, чтобы привести поликлинику в порядок.

«На линолеум, на стены еще хватит, но там все убито, еще в холле надо окна менять, зарплату мастерам платить, этих денег точно будет недостаточно», — рассказывает Екатерина Куликова.

В Министерстве здравоохранения региона говорят, что проблема упирается в отсутствие руководителя учреждения, перевести деньги готовы уже сейчас, но непонятно, с кого потом спрашивать. Однако, как только в появится главный врач, все средства перечислят, так что паниковать местным не стоит.

«От Минздрава в детский стационар деньги в размере 227 тысяч рублей будут направлены по графику после середины марта. Главврача там до сих пор нет, сейчас их выделить некому, должен быть ответственный», — прокомментировали в региональном Минздраве.

Напомним, что решение восстановить работу детского дневного стационара, закрытого ранее в период оптимизации, было принято по многочисленным жалобам жителей Юрюзани.