Областной Минздрав профинансирует ремонт в поликлинике Юрюзани

В 2020 году родителям не придется возить больных детей в Катав-Ивановск.

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В рамках программы развития детского здравоохранения предусмотрено финансирование для детской поликлиники в Юрюзани в первом квартале 2020 года.

Средства направят на организацию внутреннего пространства детского поликлинического отделения для создания комфортных условий пребывания детей и родителей, сюда же включена организация дневного стационара.

«Это деньги, 227 тысяч, областного бюджета, которые предусмотрены для реализации программы развития детского здравоохранения», — комментирует начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям Людмила Подлубная.

Окончательная смета еще уточняется, но озвученная сумма уже выписана из бюджета. Сейчас поликлиника получает санитарно-эпидемиологическое заключение, затем начнутся процедуры по лицензированию, после чего приступят к долгожданному ремонту.

Напомним, что поликлиника Юрюзани лишилась детского стационара в период оптимизации, из-за этого сейчас местные жители вынуждены ездить в районную больницу и терпеть ряд неудобств.