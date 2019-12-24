Украинской беженке предоставят место в родильном доме без полиса ОМС

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области разбирается в сложной ситуации.

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Уполномоченный по правам человека Антон Шарпилов обратился в Управление по вопросам миграции с ходатайством об ускорении процесса оформления вида на жительство для украинской беженки Анны Канищук.

12 ноября молодая женщина направила заявление об оформлении вида на жительство, время его рассмотрения составляет 4 месяца. С этим документом будущая мама сможет оформить полис обязательного медицинского страхования, который позволит ей бесплатно воспользоваться услугами роддома. Только к тому моменту она уже родит — срок подойдет январе.

«Дело в том, что на территории Катав-Ивановского района нет роддома, ближайшие находятся в Усть-Катаве, Сатке и Златоусте. Иностранным гражданам, которые не имеют медицинского полиса, по законодательству положена только экстренная медицинская помощь, поэтому нам необходимо ускорить оформление всех документов, чтобы женщина смогла лечь в больницу», — комментирует начальник отдела по защите гражданских прав аппарата уполномоченного по правам человека Юлия Белоусова.

Дополнительно уполномоченным по правам человека направлено письмо в Министерство здравоохранения Челябинской области, с просьбой предоставления места в ближайшем роддоме без полиса ОМС, с учетом сложившихся обстоятельств.

Напомним, что Анна Канищук и ее семья переехали в Юрюзань в период военного конфликта на Украине, уже три года молодая женщина, которая скоро станет мамой, не может получить документы из-за проблем с украинской стороной.