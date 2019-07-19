В выходные жителей Челябинской области ждет масса мероприятий

В регионе пройдут концерты и фестивали для всех возрастов и аудиторий.

У жителей Челябинской области будут очень насыщенные выходные. 20 и 21 июля пройдет масса мероприятий для любителей музыки, экстрима, напитков и необычных перформансов.



По традиции в Челябинске будет самая насыщенная программа. 20 июля в 18:00 в торговом комплексе «Родник» пройдет необычный спектакль-променад "centre x 3". Он будет рассказывать о месте человека в современном обществе, о ярлыках и стереотипах нашего общества. Зрители также смогут поучаствовать в спектакле. Для этого организаторы просят всех взять телефоны с мобильным интернетом и наушниками.

Кроме того 21 июля в 19 часов на площади у «Торгового центра» с днем металлурга жителей города поздравят музыканты из Хора Турецкого с программой «Праздник песни», которая, по словам организаторов, является настоящим «народным караоке. Оба мероприятия бесплатны, однако чтобы посмотреть спектакль необходимо пройти регистрацию.

Вторая по размаху программа пройдет в Магнитогорске. Уже сегодня, 19 июля, над ареной «Металлург» состоится выступление пилотажной группы «Стрижи», после чего на площадке перед «Металлургом» выступят Наталья Королёва и коллектив «7Б». Их выступление начнется с 20:25. Также в 21:20, но уже внутри ледовой арены пройдут концерты Григория Лепса и группы «Серебро».

В Пласте также пройдут весьма крупные мероприятия, 20 июля в 16 часов начнется праздничное шествие на стадионе «Труд». Кроме театрализованной постановки, зрителей будет ждать выступление народного артиста России Олега Митяева, певца Дениса Клявера, а также Николая Баскова. Также после них состоится парад дронов.

Для любителей экстрима 20 июля в Коркино пройдет фестиваль автомобильного туризма. На угольных отвалах появится трасса для джип-триала. Также пройдет конкурс тюнинга, где можно увидеть настоящие произведения искусства, которые можно использовать для дальних путешествий. Еще можно будет прибрести все для путешествия на колесах. Фестиваль закончится концертом.

Ну и напоследок, уже сегодня,19 июля, на базе отдыха «Курочкино» уже в четвертый раз пройдет фестиваль народных напитков. Организаторами выступает союз пивоваров. Главной задачей мероприятия станет знакомство гостей с отечественными напитками, которые традиционно изготавливали на Руси. Также выступят южноуральские группы. Вход по пригласительным, которые можно найти в официальной группе фестиваля в Челябинске.

Редакция сайта «Первый областной» напоминает вам самое главное правило всех насыщенных выходных: после воскресения всегда начинается понедельник.