Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем металлурга

«Профессиональный» праздник региона начали отмечать с начала 80-х годов.

Сегодня, 19 июля, Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем металлурга, который сегодня отмечают в Магнитогорске.

Глава Челябинской области пожелал новых успехов и больших перспектив всем южноуральским предприятиям, которые помогли сформировать регион как «опорный край державы» и «стальное сердце России», напомнив и о трехсотлетней истории южноуральской металлургии.

«Металлургия объединяет тысячи людей, связавших свою судьбу с горным делом, горячим производством, металлообработкой. Каждая трудовая победа в этой нелегкой профессии – это значительный вклад в устойчивое развитие Челябинской области и России в целом», — заявил Алексей Текслер.

Напомним, что сегодня глава региона находится в Магнитогорске на праздновании Дня металлурга. Также, пройдя по этой ссылке вы можете увидеть главные мероприятия по всей Челябинской области, приуроченные к празднику.