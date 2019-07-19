На Южном Урале усилен контроль ГИБДД вблизи водоемов

Госавтоинспекция предупредила водителей об усилении контроля.

В Челябинской области Госавтоинспекция приняла решение об усилении контроля над соблюдением правил дорожного движения отдыхающими. Наряды ГИБДД будут находиться рядом с местами отдыха южноуральцев, при возникновении оснований, сотрудники будут проводить проверку автотранспорта.

Такие меры связаны с тем, что во время летнего отдыха многие горожане отправляются на водоемы, зачастую, распивают спиртные напитки и в состоянии опьянения садятся за руль.

«За выходные дни Госавтоинспекция регистрирует рост дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в том числе по вине нетрезвых водителей», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники ГИБДД отметили, что у нетрезвого водителя нарушается внимание и координация движения, а жара еще более ухудшает состояние водителя.