В Челябинске пройдет фестиваль кино «Предчувствие»

Одной из площадок станет кинотеатр «Знамя».

В Челябинске началась подготовка ко второму международному кинофестивалю «Предчувствие», который пройдет с 5 по 12 сентября этого года.

В этом году фестиваль представит четыре площадки, но какие пока неизвестно. Раскрыли лишь одну локацию проведения фестиваля, кинотеатр «Знамя». Главной целью организаторы ставят популяризацию русского кино, поддержку начинающих кинорежиссеров, а также обмен опытом между деятелями киноиндустрии. Кроме того, в рамках события запланирована защита киносценариев молодых авторов и исследование новых технологий, которые можно применить в кинопроизводстве.

На данный момент детали конкурсной программы остаются в секрете, а единственным режиссером, появление которого точно подтверждено, стала уроженка Урала Юлия Киселева. В рамках фестиваля она представит продолжение своего фильма «Мозг. Вторая Вселенная», который повествует о современных исследованиях этого важнейшего органа человеческого организма.

Сегодня, 19 июля, в 14:00 также состоится пресс-конференция, где организаторы расскажут подробности о фестивале.