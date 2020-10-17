В выходные в Челябинской области ожидается дождь и шквалистый ветер

Лучше всего переждать непогоду дома.

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В эти выходные в Челябинской области заметно похолодает. Также синоптики прогнозируют дожди и шквалистый ветер. Подробнее о погоде на субботу и воскресенье рассказали сотрудники Челябинского гидрометеоцентра.

Сегодня днём, 17 октября, синоптики прогнозируют от +8 до +13 градусов, на юге прогреется до +13, +18 градусов. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 8 до 13 метров в секунду, местами порывы до 22 метров в секунду.

В Челябинске в субботу также прогнозируют небольшой дождь. Днём столбики термометров покажут +10, +12 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 8 до 13 метров в секунду, возможны порывы до 20 метров в секунду.

В ночь на воскресенье в Челябинской области синоптики прогнозируют от −2 до −7 градусов. Преимущественно без осадков. Днём воздух прогреется до +6, +11 градусов. Без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на 18 октября похолодает до −3, −5 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +9 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.

Сайт «Первый областной» желает читателям позитивных и интересных выходных!