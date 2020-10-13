Бабье лето в Челябинской области в самом разгаре: прогноз погоды на вторник

Синоптики прогнозируют тепло до конца недели.

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Сегодня, 13 октября, в Челябинской области сохранится тёплая и ветреная погода. В ночные часы синоптики прогнозируют заморозки. Подробнее о погоде на вторник сообщили в Челябинском гидрометеоцентре.

Ночью в Челябинской области температура воздуха опустится до 0 градусов, в низинах прогнозируют до −5 градусов. Ближе к утру потеплеет до +5 градусов. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Днём воздух прогреется до +18 градусов. Осадков синоптики не обещают. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске ночью будет до +4 градусов, утром ртутные столбики покажут такую же температуру. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Днём потеплеет до +14, +16 градусов. Осадков синоптики также не прогнозируют. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» желает читателям интересного и позитивного дня!