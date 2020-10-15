Челябинские синоптики рассказали, какую погоду ждать в четверг

Самое время подставить лицо под тёплые лучи осеннего солнца.

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Сегодня, 15 октября, в Челябинской области ожидается до +20 градусов. Синоптики также прогнозируют сильные порывы ветра. Подробнее о погоде на четверг рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Ночью синоптики прогнозируют до +2 градусов. В низинах похолодает до −4 градусов. Утром прогреется до +7 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём столбики термометров поднимутся до +15, +20 градусов. В горах ожидается до +12 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске ночью прогнозируют до +4 градусов. Утром будет чуть теплее. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём столбики термометров поднимутся до +16, +18 градусов. Осадков синоптики также не прогнозируют. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду.

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