Челябинские синоптики рассказали, чего ждать от погоды в понедельник

Спойлер: зонтики не понадобятся.

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Начало новой недели в Челябинской области будет теплым, но ветреным. Осадков синоптики не прогнозируют. Подробнее о погоде на понедельник, 12 октября, рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В Челябинской области ночью ожидается 0 градусов, в низинах прогнозируют до −5 градусов. Утром обещают потепление до +5 градусов. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Днём столбики термометров поднимутся до +12, +17 градусов. В низинах ожидается до +12 градусов. Без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске ночью 12 октября будет от +3 до +5 градусов, утром ожидается такая же температура. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Днём воздух прогреется до +13, +15 градусов. Осадков также не ожидается. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду.

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