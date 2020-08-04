«С Каслей я начинаю проверку поручений»: Алексей Текслер начал работу в районах региона

Губернатор выбрал Каслинский район первым для посещения.

Послушать 00:00

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом направился в Каслинский район. Сегодня, 4 августа 2020 года, глава региона проведет проверку поручений, которые дал ранее.

Первой точкой, которую посетил Алексей Текслер, стало село Тюбук. Там губернатор провел встречу с местными жителями.

«Местные жители заявили о проблемах с газом, о нехватке медицинских кадров, отсутствии машин скорой помощи, а также о безработице. Рассказали и про новую дорогу, по поводу нее они подавали обращение губернатору. Дорогу сделали в этом году, но жители боятся, что из-за постоянного потока большегрузов, она выйдет из строя в ближайшее время», — сообщил корреспондент медиахолдинга ОТВ с места событий.

Кроме того, в рамках визита в Каслинский район, Алексей Текслер провел рабочую встречу с главой Игорем Колышевым.

«Именно с Каслей я начинаю проверку поручений, которые выдал ранее. В прошлом году я посетил почти все территории области, в том числе и ваш район», — обратился к главе района Алексей Текслер.

Отметим, что сегодняшний визит в Каслинский район станет первым в ряде проверок во всех районах области.