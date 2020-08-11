Плату за проезд к озеру Большие Аллаки в Каслинском районе проверят в Минэкологии

Это популярное место среди туристов.

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В некоторых СМИ появилась информация о том, что теперь свободный доступ к озеру Большие Аллаки, который находится в Тюбукском сельском поселении Каслинского района, запрещен. Теперь за проезд к водоему придется заплатить 500 рублей. Кроме того, местные жители также пожаловались и на растущие горы мусора вдоль водоема.

Отмечается, что на берегу озера находятся скалы причудливых форм. Их называют большими каменными палатками. И в древние времена там было святилище. Поэтому Большие Аллаки привлекают внимание южноуральских туристов.

Как заявил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, данный объект не является памятником природы или особо охраняемой природной территорией. Тем не менее, инспекторы ведомства проведут тщательную проверку по вопросу взимания денег за проезд к озеру.

«Нужно убедиться, что проход к водному объекту свободен, и люди беспрепятственно могут подойти к озеру. В случае, если окажется, что территория замусорена, как говорят, специалисты выдадут предписание арендаторам для устранения нарушения. Если участок окажется землями сельхозназначения, материалы будут направлены в Управление Россельхознадзора», — заявил Виталий Безруков.

Он также напомнил, что согласно российскому законодательству, береговая полоса водоемов общего пользования является общедоступным местом. Ширина берега, куда должен иметь свободный доступ каждый, — 20 метров. А арендатор может взять плату лишь в нескольких случаях. К примеру, если вы решите проехать на территорию на автомобиле, поставить палатку или разместить зону для пикника или же просто воспользоваться допуслугами.