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В выходные, 14 и 15 сентября, не забудете скорректировать свой маршрут, если собираетесь поехать на общественном транспорте. На улице Свободы ограничат движение троллейбусов. Об этом сообщили в администрации Челябинска.
Трудности с проездом будут из-за укладки асфальта. Работы начнут с 5-00 часов 14 сентября, а завершиться должны в 5-00 часов 16 сентября. Но движение организуют по другим улицам:
— Маршрут № 5: АМЗ — пл. Революции — Детский мир — ул. Тимирязева — АМЗ. — Маршрут № 17: ул. Молдавская — Детский мир — ЧТЗ.
Заранее построить поездку нужно и автолюбителям. Движение перекроют по Свободе на участке от улицы Торговой до проспекта Ленина с 01-00 часов 14 сентября до 6-00 часов 16 сентября.