В выходные по Свободе не получится проехать на троллейбусе

Движение в Челябинске перекроют из-за укладки асфальта.

Послушать 00:00

В выходные, 14 и 15 сентября, не забудете скорректировать свой маршрут, если собираетесь поехать на общественном транспорте. На улице Свободы ограничат движение троллейбусов. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

Трудности с проездом будут из-за укладки асфальта. Работы начнут с 5-00 часов 14 сентября, а завершиться должны в 5-00 часов 16 сентября. Но движение организуют по другим улицам:

— Маршрут № 5: АМЗ — пл. Революции — Детский мир — ул. Тимирязева — АМЗ. — Маршрут № 17: ул. Молдавская — Детский мир — ЧТЗ.

Заранее построить поездку нужно и автолюбителям. Движение перекроют по Свободе на участке от улицы Торговой до проспекта Ленина с 01-00 часов 14 сентября до 6-00 часов 16 сентября.