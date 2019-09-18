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В Челябинске полностью восстановили движение электротранспорта. Из-за обрыва контактной сети на пересечении улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы, было перестроено движение троллейбусов. Сейчас весь транспорт работает в штатном режиме.
«Все неполадки устранены, троллейбусы снова ходят по Молодогвардейцев», — сообщили сайту «Первый областной» в диспетчерской общественного транспорта.
Напомним, что обрыв контактной сети произошел в понедельник, 16 сентября. Тягач с прицепом перевозил экскаватор, из-за большого размера он зацепил провода и оборвал их. Движение всего электротранспорта было парализовано до вечера. Трамваи запустили только к концу понедельника, троллейбусы же изменили свой маршрут до устранения неполадок.