В Челябинске полностью восстановили движение электротранспорта

Все неполадки после обрыва контактной сети были устранены.

Послушать 00:00

В Челябинске полностью восстановили движение электротранспорта. Из-за обрыва контактной сети на пересечении улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы, было перестроено движение троллейбусов. Сейчас весь транспорт работает в штатном режиме.

«Все неполадки устранены, троллейбусы снова ходят по Молодогвардейцев», — сообщили сайту «Первый областной» в диспетчерской общественного транспорта.

Напомним, что обрыв контактной сети произошел в понедельник, 16 сентября. Тягач с прицепом перевозил экскаватор, из-за большого размера он зацепил провода и оборвал их. Движение всего электротранспорта было парализовано до вечера. Трамваи запустили только к концу понедельника, троллейбусы же изменили свой маршрут до устранения неполадок.