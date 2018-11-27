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/ Скоро состоится долгожданное возвращение трамвая № 6

Скоро состоится долгожданное возвращение трамвая № 6

С декабря «шестерка» начнет ходить по своему маршруту.
сегодня в 16:54
  |  Общество

С 1 декабря по маршруту «Медгородок — ЧТЗ» (и наоборот) пойдет трамвай № 6. Два долгих месяца он не курсировал по городу, что вызвало волну недовольства у жителей Челябинска.

Трамвай упразднили 5 сентября из-за нехватки кадров на комплектацию вагонов. Это вызвало бурю негодования, поскольку это был единственный маршрут, который соединял Областную больницу, Горбольницу и ЧТЗ. После жалоб в различные инстанции маршрут № 6 восстановили.

Расписание трамвая уже можно посмотреть на сайте. Курсировать он будет не только в выходные, но и в будни.

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