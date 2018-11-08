/ Выявлены самые непривлекательные черты челябинцев

Теперь мы знаем, что именно не нравится жителям города в окружающих их людях.

Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ проводил исследование, какие привлекательные черты характера чаще всего приписывают челябинцам. А сейчас появились результаты противоположного опроса, в котором мы узнаем об отталкивающих чертах жителей города.

Поскольку каждый респондент мог выбрать до трех ответов, сумма позиций составляет более 100%.

Первым в списке непривлекательных черт оказалось «равнодушие к проблемам окружающих» — 39% проголосовавших выбрали эту черту. Напомним, что как ни странно, в пятерку положительных качеств вошла «отзывчивость», возможно, в тот день люди помогали друг другу больше.

«Озлобленность, черствость, грубость» — занимает второе место (36,3%). А третье место, с результатом в 34%, заняла «конфликтность». Челябинцам стоит быть дружелюбнее к окружающим. Кстати, в предыдущем опросе, «добродушие» набрало 31,5%.

Завершают пятерку непривлекательных качеств «лень» (33,8%) и «безынициативность» (22,3%). Напомним, что главным положительным качеством жителя Челябинска — «трудолюбие».

Благодаря этому исследованию, мы можем выяснить, что именно причиняет жителям города больший дискомфорт друг от друга. И исправить эту ситуацию!