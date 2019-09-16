В воскресенье будет перекрыто движение на нескольких улицах Челябинска

Проезд будет запрещён от ледовой арены «Трактор» в связи с проведением бегового марафона.

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В воскресенье, 22 сентября, в Челябинске состоится «Марафон 2019», участники которого впервые побегут по улицам города, а не по бору. В связи с этим будет перекрыто движение по определённым улицам от ледовой арены «Трактор», откуда и начнётся забег. Организаторы спортивного мероприятия рассказали, где именно нельзя будет проехать на автомобиле.

«В связи с забегом будет перекрыто движение по улицам Салавата Юлаева, Академика Макеева, Университетской набережной и Татищева с семи часов утра до часу дня»,— уточнили организаторы.

Напомним, забег состоится в это воскресенье в восемь часов утра. Открытие стартово-финишного городка будет организовано в 7:00. Всего будет четыре дистанции: «Марафон» с забегом на 42,2 километра, «Полумарафон» с забегом на 21,1 километра, «Бег по шоссе» на расстояние 10,55 километра и просто «Бег» на расстояние 2 километра.

В этом году участие примут как южноуральцы, так и российские и зарубежные бегуны из Великобритании, Бразилии, Испании и других стран. Для участия необходимо иметь медицинскую справку, быть не моложе 14 лет и не употреблять алкоголь в течение предшествующих суток. В финале забега всех участников ждут интересная концертная программа и красивая фотозона.