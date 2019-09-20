С 5:00 завтра, 21 сентября, до 5:00 понедельника, 23 сентября, будет закрыто движение троллейбусов по улице Свободы: от Тимирязева до конечной «Железнодорожный вокзал».
Движение троллейбусов будет организовано:
Маршрут № 5 АМЗ — пл. Революции — Детский мир — ул. Тимирязева — АМЗ.
Маршрут № 17 ул. Молдавская — Детский мир — ЧТЗ.
Ремонтом будет заниматься ООО «Нижавтодорстрой».
«В связи с работами по ремонту коллектора бытовой канализации будет ограничено движение по улице Блюхера в районе дома № 93 на первой полосе в сторону центра с 6-00 21 сентября до 20-00 24 сентября», — об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
На этом месте работать будут специалисты ООО СК «Геострой».
Водителей просят учитывать ограничения и планировать свой маршрут заранее.