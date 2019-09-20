В выходные будет перекрыто движение на нескольких участках в Челябинске

При соответствующих погодных условиях будет организован ремонт дороги.

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С 5:00 завтра, 21 сентября, до 5:00 понедельника, 23 сентября, будет закрыто движение троллейбусов по улице Свободы: от Тимирязева до конечной «Железнодорожный вокзал».

Движение троллейбусов будет организовано:

Маршрут № 5 АМЗ — пл. Революции — Детский мир — ул. Тимирязева — АМЗ.

Маршрут № 17 ул. Молдавская — Детский мир — ЧТЗ.

Ремонтом будет заниматься ООО «Нижавтодорстрой».

«В связи с работами по ремонту коллектора бытовой канализации будет ограничено движение по улице Блюхера в районе дома № 93 на первой полосе в сторону центра с 6-00 21 сентября до 20-00 24 сентября», — об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

На этом месте работать будут специалисты ООО СК «Геострой».

Водителей просят учитывать ограничения и планировать свой маршрут заранее.