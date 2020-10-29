В водоемах Урала не нашли качественной воды

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Игорь Ткачев.

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Водоемы на территории Уральского федерального округа проверили на качество воды. Проверки прошли в рамках мониторинга загрязнения окружающей среды. В ходе межрегионального совещания по вопросам ОС заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев сообщил о том, что вода в водоемах Урала ненадлежащего качества.

«По итогам мониторинга загрязнения окружающей среды ни в одном из 230 водных объектов Урала не выявлено воды надлежащего качества. В регионах УФО наблюдают „критически низкий“ процент очистки стоков предприятий», — цитирует Игоря Ткачева ТАСС.

Причиной подобных результатов проверки заместитель генпрокурора назвал отсутствие строгого контроля на предприятиях, где опасные отходы хранятся в непредназначенных для этого местах. Кроме того, по словам Игоря Ткачева, к работе с отходами допускают персонал без специальной квалификации.