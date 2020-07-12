В Роспотребнадзоре рассказали, возможно ли заразиться коронавирусом во время купания в водоёмах

О социальной дистанции на пляже забывать точно не стоит.

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Доказательств того, что коронавирус может передаваться во время купания в водоёмах, нет. Зато в необорудованных для купания местах можно подхватить другие болезни. Подробнее об этом рассказали специалисты Роспотребнадзора.

«Открытые водоемы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса. Подтверждений того, что COVID-19, передающийся от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет»,— говорится в сообщении.

Однако, по словам представителей Роспотребнадзора, во время купания можно подхватить бактериальные или паразитарные инфекции, а также кишечные инфекции. В некоторых регионах может быть вирусный гепатит А, или болезнь Боткина. Поэтому в ведомстве советуют купаться исключительно в оборудованных местах, где за водоёмами тщательно следят.

Полный список водоёмов, в которых разрешено купаться в Челябинской области, можно найти здесь.