Более 200 тонн мусора вывезли с водоёмов в Челябинской области

Волонтёры очистили озёра Еловое и Чебаркуль.

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На озёрах Еловое и Чебаркуль собрали более двух тонн мусора. Совместную акцию провели Министерство экологии Челябинской области и общественная организация «Детские и молодёжные социальные инициативы» — «Чистый берег». Объекты стали первыми, в течение недели подобные чистки пройдут на всех крупных озёрах региона.



Цепь субботников началась с грандиозной уборки на озере Еловое, куда съехались волонтёры со всего региона. Они убирали прибрежную территорию. В этот момент со дна водоёма дайверы поднимали мусор. В результате было собрано порядка двухсот мешков отходов.

«Мы благодарны всем тем, кто откликнулся на призыв сделать свою область немного чище! Екатеринбург, Челябинск, Еманжелинск, Миасс, Кундравы и, конечно, Чебаркуль объединились — и более 100 человек, неравнодушных к будущему нашего региона и нашим общим водным ресурсам, вместе провели большую работу. И это только начало. Впереди ещё более недели акций и встреч для очистки водоемов. Мы будем рады каждому, кто откликнется и не станет стоять в стороне»,— отметил руководитель проекта, президент организации «ДИМСИ» Павел Бубенков.

Отмечается, что мероприятие — часть масштабного совместного проекта Общероссийской общественной организации «Детские и Молодежные Социальные Инициативы» и Министерства экологии Челябинской области. В Минэкологии сообщили, что он направлен на решение проблемы загрязнения водоемов и предупреждение несчастных случаев на воде. Субботники по очистке водных объектов проводятся в рамках акции «Вода России» нацпроекта «Экология».