Новая песня Лолиты взволновала пользователей сети

Артистка не просто исполнила новую композицию, а, как говорится, прожила её от первой до последней ноты.

С 18 по 21 июля в Юрмале проходит фестиваль «‎Лайма. Рандеву. Юрмала-2019»‎. На концерте, который многие назвали главным музыкальным событием летнего сезона, выступила и Лолита. Певица в день открытия фестиваля сорвала, пожалуй, самые громкие овации.

Лолита подарила гостям концерта новую песню «‎Папа». Чувственная, лирическая и глубокая композиция, судя по лицам и взглядам зрителей, тронула каждого из присутствующих. Артистка, как и водится, не просто исполнила песню вживую, она превратила её в трёхминутный спектакль-монолог.

На следующий день ролик с выступлением певицы появился на Youtube. И пусть за два дня видео собрало лишь 68 с небольшим тысяч просмотров, комментарии пользователей говорят об одном: Лолита представила слушателям однозначный хит. Пользователи не только в очередной раз восхитились живым исполнением песни, но и подчеркнули талант Милявской как актрисы.

«Лолита, Вы — актриса! Уже нет Феллини, который раскрыл бы Ваш талант: гротеск, трагедия, смех сквозь слезы... Неужели Вам не предлагали главные роли? Я горжусь Вами: Вы наше достояние, Вы настоящая...»,— высказалась Лариса Лузина.

Многие поклонники певицы сочли, что новая композиция — исповедь, рассказ о расставании с мужем, которое так бурно обсуждается в сети Интернет. Однако сама Лолита призвала слушателей не искать параллелей между её личной жизнью и содержанием песен, которые она исполняет. К слову, Милявская уже давно отошла от сложившегося вокруг неё когда-то образа «брошенки», а новое направление в её творчестве, такое лиричное и глубокое, привлекает всё больше внимания не только умудрённых жизненным опытом, но и молодых людей.

Редакция сайта «Первый областной» предлагает вам послушать и оценить песню «Папа», просто погрузившись в атмосферу выступления и отбросив стереотипы об амплуа певицы. Своим мнением о композиции вы можете поделиться в нашей группе во «ВКонтакте». Приятного просмотра и прослушивания!



