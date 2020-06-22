В виде граффити выразили благодарность саратовским врачам челябинцы

Так райтеры поздравили медработников с профессиональным праздником.

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Красочное граффити на медицинскую тематику подарили челябинские художники медикам из-под Саратова. Они изобразили на стене больницы девочку, которая дарит букет цветов молодой женщине-врачу. На фоне — ясное голубое небо и надпись «Спасибо вам», обрамленная красным сердцем.

«С днем медицинского работника! В рамках проекта „Яркий Город“ сделали подарок врачам с Максом в городе Балаково, Саратовская область. Больница, где лечат больных с коронавирусом», — написал один из авторов граффити Тимур Абдуллаев.

Напомним, День медицинского работника отметили по всей России в воскресенье, 21 июня. Ранее, ко Дню России, а также в поддержку врачам Тимур Абдуллаев нарисовал двух медиков в масках на фоне флага страны недалеко от городского бора.