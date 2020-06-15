«Пробовали рисовать вместе»: челябинские художники украсили «Дом 2» граффити

Райтеры рисовали вместе с участниками проекта.

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Челябинские граффитисты побывали на шоу «Дом 2», но не в качестве участников. Продюсеры телепроекта решили украсить новую строящуюся площадку граффити и для этого пригласили специалистов.

Как рассказали члены «Граффити Россия», работу сделали в два этапа: с 12 по 17 мая, затем с 1 по 4 июня. Двое художников создали портреты участников телепроекта, а также несколько изображений в стиле поп-арт. Признаются, что сложнее было утвердить рисунки и корректировать эскизы. Также поделились своими впечатлениями и отношениям к неоднозначному телешоу.

«Так как площадка большая, то всех участников видели, с некоторыми общались, пробовали рисовать вместе. Все обращали внимание на процесс работы и интересовались им. Опыт интересный именно в части ознакомления с „кухней“ телевизионных шоу», — рассказал сайту «Первый областной» руководитель ассоциации художников «Граффити Россия» Дмитрий Кольцо.

Дмитрий Кольцо рассказал, что несколько лет назад они рисовали для блогера Дмитрия Портнягина. Кроме того, подчеркнул, что такого рода сотрудничество не является чем-то особенным, а лишь мотивирует работать дальше и совершенствоваться.