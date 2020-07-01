Одни из лучших врачей России работают в Челябинской области

Южноуральские онколог и гинеколог заняли победные места в конкурсе «Лучший врач».

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Врачи из Челябинской области заняли первое и второе место в разных номинациях Всероссийского конкурса «Лучший врач года». В нем принимали участие доктора со всей России, всего было подано 496 работ из 51 субъекта РФ. В итоге были отобраны победители из 33 субъектов нашей страны.

«В номинации „Лучший акушер-гинеколог“ 1 место занял Правдин Евгений Владимирович, врач-акушер-гинеколог клиники ФГБОУ ВО „Южно-Уральский государственный медицинский университет“ Министерства здравоохранения Российской Федерации. В номинации „Лучший онколог“ 2 место занял Гузь Александр Олегович, заведующий онкологическим отделением опухолей головы и шеи—врач-онколог государственного бюджетного учреждения здравоохранения „Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины“», — сообщает «Медицинская газета».

Отметим, что конкурс «Лучший врач года» проходит с 2001 года. Победители в каждой номинации получат денежное вознаграждение. За первое место — 500 тысяч рублей, за второе — 300 тысяч рублей, за третье — 200 тысяч рублей.