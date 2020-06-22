Глава Челябинска раскритиковала фаст-фуд на Кировке за захламление улицы

Наталья Котова попросила жителей трепетнее относится к благоустройству Челябинска.

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Наталья Котова раскритиковала работу известного ресторана быстрого питания ни Кировке и потребовала от подчинённых договориться с работающими «на вынос» организациями об обеспечении чистоты не территории пешеходной улицы. Такие поручения градоначальница раздала во время аппаратного совещания в понедельник, 22 июня.



Мэр Челябинска подчеркнула, что сейчас на Кировке работает несколько дворников, однако они не успевают убирать территорию, поскольку её захламляют жители. В основном весь мур идёт от расположенного в центре пешеходной улицы ресторана фаст-фуда, но добавляют мусора и клиенты других торговых организаций.

«Мы туда поставим ещё 5 дворников, но мы не сможем убирать всё за теми торговыми организациями, которые у нас есть на Кировке, их там более 17, насколько я понимаю, которые функционируют в таком режиме. Просьба, навести порядок на Кировке, договорится о том, чтобы они выставили свои урны, либо баки, куда жителям предложить сбрасывать весь этот мусор, не надо его разбрасывать по Кировке. Мы никогда свой город не сделаем чище, если будем к нему так относиться. Вышли, купили, пошли, сели на лавочке, тут же всё бросили. Много городов в России, в том числе где есть пешеходные улицы, у них нет скамеек, по одной простой причине — потому что они не хотят убирать мусор. Здесь всё сделали для того, чтобы жители города отдыхали»,— сказала Наталья Котова.

Мэр Челябинска отметила, что администрация города по-прежнему продолжает благоустройство главной пешеходной улицы, однако необходима работа по этому направлению. Она касается как торговых организаций, так и жителей. Градоначальница обратилась к челябинцам с просьбой соблюдать чистоту в городе.

«Если каждый из нас не будет поддерживать эту чистоту, мы никогда не сделаем город чище. Можно заключить ещё массу контрактов, которые постоянно будут убирать, но смысл, зачем тратить ваши налоги для того, чтобы всё это убирать?»,— обратилась к челябинцам Наталья Котова.

Глава города потребовала от ответственных лиц провести работу по этому направлению. Это касается всех организаций, которые работают в режиме «на вынос».