В Верхнем Уфалее жители в преддверии Нового года остались без воды

При проведении работ была повреждена труба.

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31 декабря 2019 года в Верхнем Уфалее жители нескольких домов лишились воды. Это произошло из-за проведения работ подрядчиком.

«31 декабря 2019 года при производстве земляных работ подрядной организацией ООО „Регион“ был поврежден водовод диаметром 200 миллиметров по улице Бабикова. В данный момент ведутся работы по устранению аварийной ситуации. Работы проводит МУП МПО „Водоканал“», — сообщили на сайте администрации Верхнего Уфалея вечером 31 декабря.

Ремонтные работы начались только сегодня, 1 января 2020 года, в 9 утра. До этого времени там проводился слив воды.

С 10 утра людям начали привозить воду, был выложен график подвоза питьевой воды. На данный момент ожидается еще одна доставка питьевой воды. Это произойдет с 13:00 до 13:30 на улице Бабикова, между домами №66А и №68.

В аварийно-диспетчерской службе сообщили, что работы по восстановлению водоснабжения активно ведутся.

Напомним, что проблемы с водоснабжением в Верхнем Уфалее случаются регулярно. Последний раз, в начале декабря, там случился прорыв трубы и из-под земли забил фонтан воды. Но эту аварию довольно быстро устранили.