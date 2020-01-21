От горячей воды «отрежут» почти 500 квартир в селе Челябинской области

Выяснилось, что жители в течение 40 лет сливали воду из системы отопления и не платили за нее.

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В квартире в Новобурино (Кунашакский район), где сегодня проживает 80-летняя Зинаида Горькова, раньше жили ее родители. Горячую воду в их дома провели еще 40 лет назад: председатель местного совхоза этим хотел улучшить условия проживания своих рабочих и обеспечить их душем. Врезку провели прямо к трубопроводу, который шел от котельной и отапливал дома. Только вот с течением времени и сменой власти эту врезку признали незаконной, а посему повелели современных жильцов блага ГВС лишить — не положено.

«Пришел солидный мужчина, у меня двери не закрываются, он зашел и говорит: „Я к Вам по поводу отопления“. Он сразу прошел в ванную и туалет, а потом спросил, как у меня вода подключена, я объяснила, как 40 лет была подключена, так и сейчас. Вот он мне и сказал, что это мы незаконно водой пользовались и не платили», — рассказывает Зинаида Горькова.

Женщина пыталась все выяснить и обсудить, говорила, что она не против оплачивать пользование горячей водой, но вопрос оказался решенным. Пришедший в ее дом мужчина составил акт и пояснил, что с жителями раньше уже пытались договориться об оплате, но со временем покатилась волна возмущений.

«Пришёл паренек, отрезал у меня. Но отрезал не трубы, ничего. Просто перекрыл кран и сам краник отрезал. Всё, и они пошли. Я ещё пошутила: „Спасибо, доброе дело сделали — старого человека, вот, без воды оставили“», — добавила Зинаида Горькова.

Без воды остались и соседи Зинаиды Горьковой. В квартире 78-летней Раздзии Мухамедьяровой, как она признается, незваные гости еще и сломали защелку на входной двери.

«Я открыла, стоят два мужика, я испугалась. Хотела дверь закрыть, а они мне не дали. Зашли внутрь, сказали, что только посмотрят батареи, один прошел сразу в ванную, другой в туалет. Внутренний замок сломали вот мне», — рассказывает Радзия Мухамедьярова.

Как выяснилось позже на собрании жителей с главой Буринского сельского поселения Владимиром Гортье, из кранов жителей все эти 40 лет текла техническая горячая вода, а в настоящее время требования это запрещают. Более того, все эти годы жители услугу не оплачивали, а в прошлом январе их предупреждали, что будет произведено отключение.

«Сегодня вот ваз здесь опять всего 70 человек из 486 квартир. Когда в прошлом году, в январе, произошла смена управляющей компании, я озвучивал, что будем обрезать незаконные врезки в горячую воду, и вроде бы вопросов ни у кого не было, все практически были согласны, почти у всех стояли водонагреватели. Самовольную врезку в дома, которые были построены первыми, сделал председатель совхоза. В те годы денег никто не считал, была другая власть, другая страна. Сейчас ситуация поменялась: за все надо платить», — объяснил Владимир Гортье.





Глава сельского поселения также отметил, что со стороны теплоснабжающей организации были попытки включить стоимость услуги горячего водоснабжения в тариф за тепло. Этот выход не «пропустил» Единый тарифный орган, так как при отоплении домов используется техническая вода.

«Да было такое, что ставили бойлерные системы, была инвестпрограмма. До меня это было, не готов за все ответить. Одно скажу: если сейчас это все восстанавливать, то в любом случае это ляжет на плечи жильцов, потому что это ваша частная собственность», — рассказал Владимир Гортье.

Как выяснилось в ходе дальнейшего общения с жителями, установленные по инвестпрограмме бойлеры в селе даже не запускались в эксплуатацию. Где сейчас агрегаты, которые оплатили государственными деньгами, нынешний глава предложил спросить у своих предшественников на руководящих постах.

Для того, чтобы обеспечить себя горячим водоснабжением жителям было предложено обзавестись водонагревателями. Селяне сетуют, что из-за такого количества нагревательных приборов в старых домах может не справиться электрическая проводка.





В прошлые годы местные также жаловались на отсутствие отопления и холод в квартирах. Мониторинг показал, что это также происходило из-за слива воды из батарей, так как на теплотрассах потерь не было зарегистрировано. Пользуясь горячей водой, жители сами создавали холод в своих домах.

«Мониторинг показал, что ежесуточные потери составляют более 100 тонн. В связи с этим у теплоснабжающей организации образовалась задолженность за потребленные ресурсы более 6 миллионов рублей. Теплотрасса отремонтирована, утечек нет, потери идут в самих квартирах», — рассказал Ринат Мухарамов, заместитель главы Кунашакского района по ЖКХ.

Теплоснабжающей организацией после проведенного мониторинга был организован поквартирный обход с целью выявить нарушителей. Именно поэтому в дома жителей сегодня приходят представители компании и производят отключения. За неделю потери в теплоносителях удалось снизить на 30%. Как пояснили в администрации Кунашакского района, эта работа будет продолжаться и дальше.