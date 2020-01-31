Потолок рухнул в школе Верхнего Уфалея

Во время обрушения в школе шли уроки.

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В средней школе № 2 Верхнего Уфалея 30 января обрушился кусок потолка. Инцидент произошел прямо во время учебного процесса, когда в здании было полно учеников. К счастью, никого из них не задело, и упавших обломок был не тяжелым.

«Произошло обрушение штукатурного слоя, несущая конструкция не пострадала, вчера были закуплены все необходимые материалы, ремонтные работы начнутся сегодня после окончания уроков», — пояснила и. о. директора средней школы № 2 г. Верхний Уфалей, Ольга Кручинина.

Школа отреагировала на произошедшее сразу же. Место обрушения огородили партами, чтобы ученики были предупреждены об опасности. Как пояснили в администрации учреждения, ремонт начнут уже сегодня.

«Поступила заявка по поводу обрушения штукатурного слоя, на средства школы были закуплены материалы, сегодня уже строятся леса, весь участок будет вскрыт, помимо этого участка будет вскрыт еще один, и будет выполнена штукатурка», — рассказала Наталья Фомина, начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела школы.

Завхоз также отметила, что будущем рассматривают возможность замены потолков на натяжные или навесные.