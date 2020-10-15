В Верхнем Уфалее благоустроят территорию у стадиона «Никельщик»

К разработке дизайн-проекта привлекут жителей.

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В Верхнем Уфалее готовятся к разработке дизайн-проекта благоустройства территории, прилегающей к стадиону «Никельщик». Сейчас огромная площадь пустует и не привлекает ни видом, ни желанием провести на ней свободное время. Для того чтобы благоустройство было оправданным, к организации решено было привлечь жителей.

«Благоустройство общественных территорий в нашем округе уже привычно во многом зависит от вас: от ваших предложений, от ваших мнений по наполняемости и выбору технических характеристик объектов благоустройства. Традиционно администрация Верхнеуфалейского городского округа предлагает вам принять участие в разработке дизайн-проекта прилегающей к стадиону „Никельщик“ территории для представления его в 2021 году на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений и малых городов», — обращается администрация округа.

Предложений от жителей ждут вплоть до 20 октября текущего года. Собирать их будут в комментариях к посту во «ВКонтакте», который администрация города разместила в своей официальной группе.

В планах сохранить спортивную направленность территории, но сделать ее более привлекательной и комфортной.