После ковидного больничного Сергея Бердникова Магнитогорск ждет большая инспекция

Глава города дистанционно следит за соблюдением подрядчиками сроков выполнения работ.

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Мэр Магнитогорска Сергей Бердников контролирует выполнение работ в городе дистанционно. Пока градоначальник находится на больничном из-за COVID-19, он продолжает следить за ходом подготовки Магнитогорска к зиме, а также за работами по благоустройству территорий.

«Ключевой задачей в повестке главы Магнитогорска является контроль за выполнением работ по благоустройству парков и скверов, масштабному ремонту дорог, озеленению городских территорий, ремонту и строительству новых тротуаров, созданию новых модельных библиотек, а также монтажу новых столбов освещения», — сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам представителей пресс-службы, в ближайшее время Сергей Бердников готов будет вернуться к очному режиму работы. В городе будет организована масштабная инспекция по качеству работ, а также по соблюдению подрядчиками сроков их выполнения.