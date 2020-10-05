Тринадцать муниципалитетов Челябинской области победили в конкурсе по благоустройству

Они получат денежное вознаграждение от правительства региона.

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Итоги конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение» подвели в Челябинской области. В этом году в правительстве региона отметили 13 муниципалитетов-победителей. Все они получат денежные вознаграждения, распоряжение об этом уже подписано Алексеем Текслером. Всего на эти цели направят 27 миллионов рублей.



«В 2020 году победителями конкурса стали 13 территорий Челябинской области. Это Магнитогорск (1,2 миллиона рублей), Миасс (800 000 рублей), Троицк (1,4 миллиона рублей), Челябинск (2 миллиона рублей), Южноуральск (3,5 миллиона рублей), Ашинский (1,2 миллиона рублей), Варненский (1,8 миллиона рублей), Еманжелинский (1,3 миллиона рублей), Кизильский (1,2 миллиона рублей), Пластовский (3,8 миллиона рублей), Саткинский (2,1 миллиона рублей), Сосновский (2 миллиона рублей) и Увельский районы (3 миллиона рублей)», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Отметим, что конкурс проводился по пяти категориям муниципалитетов региона. В первые три вошли городские поселения или округа с населением от 100 000 жителей, от 30 000 до 100 000 человек и до 30 000 жителей. Оставшиеся категории — сельские поселения с населением от 5 000 и до 5 000 человек. Отмечается, что при проведении конкурса учитывалась работа администрации по формированию благоприятной городской среды,

«Оценивались следующие направления: санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние территории муниципального образования; наличие муниципальных и других программ в сфере ЖКХ и благоустройства; обеспеченность территории улично-дорожной сетью с усовершенствованным покрытием; архитектурно-композиционная завершенность и художественная выразительность городской и сельской застройки, сохранение историко-культурного и природного наследия; уровень содержания и благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов и домов частного сектора; внедрение прогрессивных технологий, повышение эффективности энергоресурсосбережения в ЖКХ; доступность среды для маломобильных групп населения»,— добавили представители администрации региона.

Отметим, в Челябинской области действует государственная программа «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области». Именно в её рамках ежегодно проходит конкурс на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Челябинской области». Основная задача мероприятия — выявить наиболее развитые муниципалитеты региона. Ещё одна цель — изучение и распространения положительного опыта в сфере благоустройства территорий.