В Свердловской области продают рудник «Уфалейникеля» за 336 млн рублей

Имущество находится в Свердловской области

Конкурсный управляющий ОАО «Уфалейникель» (юрлицо одноименного комбината-банкрота) выставил на продажу имущество Серовского никелевого рудника. Он находится в Свердловской области — в 10 км от города Серова. Информация о торгах опубликована на Федресурсе.

В состав лота входит имущество без обременений и имущество, находящееся в залоге у банка «Траст»: земельные участки, дороги, здания (среди них мойка и склад), инженерные коммуникации и сооружения, скважины, различная техника, в том числе компьютеры и холодильники, оборудование, мебель. Начальная цена — 336,1 млн рублей. Ранее рудник пытались продать за 373,5 млн рублей. Лицензия на разработку месторождения под Серовом в 2019 году досрочно аннулирована Роснедрами.

Кроме того, продаются тепловоз (начальная цена составляет 2,26 млн рублей, без обременения), автогрейдер (966,8 тыс. рублей), автокран (898,4 тыс. рублей), экскаватор Hitachi (5,4 млн рублей) и автомобиль «Урал» (207,9 тыс. рублей, все обременено залогом в пользу «Траста»).

Согласно положению о торгах, цена снижается на 10% от начальной стоимости имущества каждые 10 календарных дней. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену на соответствующем периоде. Заявки на участие в аукционе принимают до 12 ноября. Торги проведут на Уральской электронной торговой площадке.

Комбинат «Уфалейникель» закрылся в 2017 году, тогда же был признан банкротом. Инициатором процедуры являлся «Рост банк», правопреемником которого стал банк «Траст». Среди причин прекращения работы — истощение месторождений, неблагоприятная ценовая конъюнктура и падение цен на никель. На предприятии сократили более 2 тыс. человек, в том числе более 400 — с Серовского рудника. Долги «Уфалейникеля» составляли 17,7 млрд рублей. Имущество предприятия постепенно продается. На площадях закрытого комбината в 2023 году отроется цинковый завод Careplant.