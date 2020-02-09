«Люди мешают защищать население от возможной угрозы»: эксперты о митинге из-за карантинного центра в Рощино

Около 50 жителей поселка собрались перед администрацией.

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В поселке Рощино сегодня, 9 февраля, жители собрались перед администрацией на митинг. Около 50 человек пришло рассказать, что они против размещения карантинного центра в профилактории «Утес» в деревне Ужовка. Жители боятся, что находясь близ карантинного центра, попадают под угрозу заражения.

К людям обратился советник заместителя губернатора Анатолия Векшина Антон Громыко.

«Я прошу конструктива. Я такой же человек, как и вы, у меня тоже есть семья. Куда-то нужно заселить людей. Китайцы они или нет — не важно. Если мы окажемся в подобной ситуации, и к нам так могут отнестись», — отметил в разговоре с жителями Рощино Антон Громыко.

Мнения по поводу карантинного центра у многих людей сходятся: ничего страшного не произошло. В центре 14 дней будут находиться только здоровые люди, без признаков болезни.

«У нас очень хорошо налажена работа в сфере эпидемиологии. У нас эта служба на государственном уровне налажена очень хорошо и все там делается верно. Эта паника вокруг коронавируса искусственно раздувается. Она крепнет еще и потому, что сейчас развиты социальные сети. Какой способ позволяет добиться множества лайков? Напугать. Все естественно. У России никакой особенной угрозы в данном случае нет. Тем более, ее нет в подобных случаях. Как раз наоборот, если бы эти люди приехали из Китая без проверки, сразу бы начали работать, вот тогда была бы угроза. А пока они на карантине, оттуда не может ничего "просочиться", это очень серьезная система. Там невероятная дисциплина, там проводят серьезные проверки. Этот тот случай, когда люди боятся фантомов и мешают власти защищать население от возможной угрозы», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» политолог Андрей Лавров.

По мнению экспертов, для того, чтобы избегать конфликтных ситуаций, с жителями необходимо проводить разъяснительные беседы.

«Безусловно важна активная разъяснительная работа, в том числе руководителей на местном уровне. Мы видим как эффективно и оперативно реагируют областные руководители. Видим, как включались в вопрос вице-губернатор Анатолий Векшин, первый вице-губернатор Ирина Гехт. Областные власти понимают, что необходим постоянный открытый диалог с людьми, разъяснение реальной ситуации и объяснение действий властей», — комментирует ситуацию для сайта «Первый областной» политолог Александр Мельников.

Напомним, что в карантинном центре в Ужовке сейчас находится один человек, прибывший из КНР. За его состоянием следят специалисты. Подобные центры открылись в каждом регионе Российской Федерации.